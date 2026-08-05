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05.08.2026 06:31:29
TimkenSteel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TimkenSteel gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TimkenSteel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 341,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 304,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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