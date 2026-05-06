TimkenSteel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TimkenSteel lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TimkenSteel 308,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 280,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at