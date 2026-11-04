TimkenSteel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TimkenSteel hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

TimkenSteel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 337,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at