Tinavi Medical Technologies A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tinavi Medical Technologies A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 95,8 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,410 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tinavi Medical Technologies A ein EPS von -0,270 CNY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 58,36 Prozent auf 283,26 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 178,87 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at