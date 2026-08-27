Tinavi Medical Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tinavi Medical Technologies A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tinavi Medical Technologies A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at