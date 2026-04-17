ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
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17.04.2026 21:05:43
Tinder and Zoom offer 'proof of humanity' eye-scans to combat AI
The tech aims to identify people's irises and stop the rise of fake accounts and malicious scams.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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