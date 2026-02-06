Tine Agro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tine Agro hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tine Agro 0,070 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 91,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 549,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at