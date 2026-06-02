02.06.2026 06:31:29

Tine Agro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tine Agro hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tine Agro ein EPS von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 162,65 Prozent zurück. Hier wurden -19,2 Millionen INR gegenüber 30,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Tine Agro hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,120 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Tine Agro im vergangenen Geschäftsjahr 1,05 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tine Agro 1,65 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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