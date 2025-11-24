Tingsvalvet Fastighets Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tingsvalvet Fastighets Registered A hat am 21.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,89 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tingsvalvet Fastighets Registered A 0,170 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,8 Millionen SEK ausgewiesen.

