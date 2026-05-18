Tingsvalvet Fastighets Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tingsvalvet Fastighets Registered A lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tingsvalvet Fastighets Registered A 63,6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at