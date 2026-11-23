Tingsvalvet Fastighets Registered A hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,910 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 64,3 Millionen SEK gegenüber 52,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at