Tingsvalvet Fastighets Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tingsvalvet Fastighets Registered A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,63 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,49 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59,2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,15 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 3,28 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 212,02 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 157,06 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at