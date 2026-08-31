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31.08.2026 06:31:29
Tingsvalvet Fastighets Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tingsvalvet Fastighets Registered A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Tingsvalvet Fastighets Registered A 2,92 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Tingsvalvet Fastighets Registered A im vergangenen Quartal 63,4 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tingsvalvet Fastighets Registered A 52,2 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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