Tingsvalvet Fastighets Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tingsvalvet Fastighets Registered A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Tingsvalvet Fastighets Registered A 2,92 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tingsvalvet Fastighets Registered A im vergangenen Quartal 63,4 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tingsvalvet Fastighets Registered A 52,2 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at