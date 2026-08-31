Tingsvalvet Fastighets Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tingsvalvet Fastighets Registered B ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tingsvalvet Fastighets Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Tingsvalvet Fastighets Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,92 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Tingsvalvet Fastighets Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 63,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 21,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at