Tingsvalvet Fastighets Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tingsvalvet Fastighets Registered B lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tingsvalvet Fastighets Registered B ein EPS von 1,49 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tingsvalvet Fastighets Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,2 Millionen SEK im Vergleich zu 44,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,15 SEK gegenüber 3,28 SEK im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 212,02 Millionen SEK gegenüber 157,06 Millionen SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at