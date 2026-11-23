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23.11.2026 06:31:29
Tingsvalvet Fastighets Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tingsvalvet Fastighets Registered B hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,39 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tingsvalvet Fastighets Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 SEK in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,3 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 52,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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