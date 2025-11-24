|
24.11.2025 06:31:29
Tingsvalvet Fastighets Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tingsvalvet Fastighets Registered B hat am 21.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,170 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,8 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tingsvalvet Fastighets Registered B einen Umsatz von 37,0 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!