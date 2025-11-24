Tingsvalvet Fastighets Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tingsvalvet Fastighets Registered B hat am 21.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,170 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,8 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tingsvalvet Fastighets Registered B einen Umsatz von 37,0 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at