Tingsvalvet Fastighets Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tingsvalvet Fastighets Registered B gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,28 SEK gegenüber 0,680 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Tingsvalvet Fastighets Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 63,6 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 32,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at