Tinna Rubber Infrastructure öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tinna Rubber Infrastructure präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tinna Rubber Infrastructure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at