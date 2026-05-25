Tinna Rubber Infrastructure: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tinna Rubber Infrastructure hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 9,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Milliarden INR ausgewiesen.

Tinna Rubber Infrastructure hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 29,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 28,23 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5,46 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at