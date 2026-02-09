Tinna Rubber Infrastructure stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tinna Rubber Infrastructure hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,22 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,76 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tinna Rubber Infrastructure 1,39 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at