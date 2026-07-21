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21.07.2026 06:31:29
Tinna Rubber Infrastructure verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tinna Rubber Infrastructure hat am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 11,42 INR gegenüber 6,84 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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