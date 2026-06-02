Tinna Trade präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tinna Trade veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,63 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tinna Trade ein EPS von -3,440 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 298,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 273,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,750 INR gegenüber -4,220 INR im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 1,53 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 43,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tinna Trade 2,70 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at