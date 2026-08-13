Tinna Trade: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tinna Trade hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,84 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,350 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Tinna Trade hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 369,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 286,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at