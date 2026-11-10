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10.11.2026 06:31:29
Tinna Trade: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tinna Trade stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,750 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 391,8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 406,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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