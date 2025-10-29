TINONE RESOURCES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TINONE RESOURCES hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TINONE RESOURCES ein EPS von -0,260 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at