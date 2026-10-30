TINONE RESOURCES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TINONE RESOURCES hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TINONE RESOURCES ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TINONE RESOURCES -0,080 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at