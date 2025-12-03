Tintina Mines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tintina Mines gab am 01.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

