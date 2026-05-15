Tiny: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tiny lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 51,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at