Tipco Asphalt: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tipco Asphalt hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,27 THB. Im letzten Jahr hatte Tipco Asphalt einen Gewinn von 0,250 THB je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Tipco Asphalt 7,72 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,46 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at