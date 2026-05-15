Tipco Asphalt gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tipco Asphalt hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Tipco Asphalt hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 THB je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 7,43 Milliarden THB gegenüber 7,11 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at