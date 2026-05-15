Tipco Asphalt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tipco Asphalt hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 THB. Im Vorjahresviertel hatte Tipco Asphalt 0,280 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7,43 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,11 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at