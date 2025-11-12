Tipco Asphalt legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tipco Asphalt hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,11 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tipco Asphalt 0,470 THB je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tipco Asphalt in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,46 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 9,04 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at