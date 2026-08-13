Tipco Asphalt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tipco Asphalt hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 7,72 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,46 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at