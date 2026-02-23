Tipco Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tipco Foods gab am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tipco Foods 0,080 THB je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 482,1 Millionen THB – eine Minderung von 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 495,0 Millionen THB eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 THB. Im Vorjahr hatte Tipco Foods -0,190 THB je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,97 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 1,95 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at