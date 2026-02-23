23.02.2026 06:31:29

Tipco Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tipco Foods präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,02 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tipco Foods im vergangenen Quartal 482,1 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tipco Foods 495,0 Millionen THB umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,480 THB beziffert, während im Vorjahr -0,190 THB je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tipco Foods im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,97 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 1,95 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

