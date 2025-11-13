Tipco Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tipco Foods hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,05 THB gegenüber -0,060 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 488,2 Millionen THB, während im Vorjahreszeitraum 456,8 Millionen THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at