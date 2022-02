Tipp der Woche: Coca-Cola vor dem großen Sprung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des Brauseherstellers Coca-Cola hatte nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 rund 40 Prozent an Wert verloren. 22 Monate hat es seitdem gedauert, bis der US-Konzern diese Verluste wettgemacht hat. Mit den Zahlen am kommenden Donnerstag könnte Coca-Cola die alten Höchstkurse deutlich hinter sich lassen. Am Donnerstag um 12:55 Uhr MEZ wird Coca-Cola seine Ergebnisse präsentieren. Laut Earnings Whispers rechnet der Markt insgeheim mit einem Quartalsgewinn von 48 Cent und damit 20 Prozent mehr als von den Analysten erwartet, Der Umsatz soll bei 8,95 Milliarden Dollar liegen.