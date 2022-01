Tipp der Woche: Wette auf starke Infineon-Zahlen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Ausverkauf bei Tech-Aktien hatte auch vor dem Halbleiterkonzern Infineon nicht Halt gemacht. Doch zum Wochenauftakt kämpft sich die Aktie wieder an die wichtige 200-Tage-Linie heran. Am Donnerstag wird das DAX-Mitglied seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorstellen – Trader setzen auf ein gutes Datenpaket."Chip, Chip, hurra!" haben die Anleger zuletzt nicht mehr gerufen, wenn es um Infineon ging. Die Aktie des Chipherstellers büßte mehr als 20 Prozent an Wert ein und drang damit in einen Bärenmarkt ein. Doch die Wende am Gesamtmarkt und die Zahlen könnten das Ruder noch einmal herumreißen.Sollte Infineon den GD200 zurückerobern, dürfte auch das Gap von Mitte Januar geschlossen werden. Im Anschluss ist Luft bis in den Bereich zwischen 38 und 40 Euro. Risikofreudige Anleger traden mit einem Turbo-Optionsschein von Morgan Stanley, um von steigenden Kursen zu profitieren. Alles dazu im Video.