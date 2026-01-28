|
Tips Films: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tips Films äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -6,64 INR. Ein Jahr zuvor waren -5,620 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 40,7 Millionen INR gegenüber 8,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
