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17.08.2026 06:31:29
Tips Films stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tips Films hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Tips Films hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 68,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,97 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 49,70 Prozent auf 479,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Tips Films 953,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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