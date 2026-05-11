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11.05.2026 06:31:29
Tips Films zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tips Films hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,03 INR. Im Vorjahresquartal hatten -75,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 96,10 Prozent auf 23,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 603,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 36,660 INR. Im Vorjahr hatten -105,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Tips Films mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 740,40 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 113,76 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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