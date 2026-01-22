|
22.01.2026 06:31:28
TIPS Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TIPS Industries veröffentlichte am 19.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,59 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,46 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent auf 942,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 776,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
