TIPS Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TIPS Industries hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3,42 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TIPS Industries 3,59 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TIPS Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,07 Milliarden INR im Vergleich zu 880,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,42 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,07 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at