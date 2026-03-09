Tiptree Financial A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tiptree Financial A lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 100,01 Prozent auf -0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tiptree Financial A 502,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,61 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 99,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at