Tiptree Financial A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tiptree Financial A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,130 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 97,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at