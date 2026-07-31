Tiptree Financial A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tiptree Financial A ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tiptree Financial A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 99,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 525,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at