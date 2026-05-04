Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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04.05.2026 04:30:00
Tired of Being Burned by Crypto? Cardano Targets Long‑Term Stability Over Meme Cycles.
The conventional thinking has always been that the only cryptocurrencies worth investing in are those that are capable of skyrocketing in value. But what if that thinking is all wrong?Instead of plowing money into moonshot meme coins and wildly speculative altcoins, investors might be better off investing in cryptocurrencies that target long-term stability. And there's arguably no more stable cryptocurrency out there than Cardano (CRYPTO: ADA).Cardano is a Layer-1 blockchain network, similar to Ethereum (CRYPTO: ETH). Both have sprawling blockchain ecosystems and have embraced rapidly expanding niches such as decentralized finance (DeFi) as core drivers of their future growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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