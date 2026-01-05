Tiroler IV-Chef sieht "Deindustrialisierung in Echtzeit", will Taten

Der Präsident der Tiroler Industriellenvereinigung, Max Kloger, sieht angesichts der Verlusts von rund 2.500 Industrie-Arbeitsplätzen in Tirol seit dem dritten Quartal 2023 und der generellen Lage österreichweit eine "Deindustrialisierung in Echtzeit". Wenn Deutschland eine Milliardenentlastung vornehme, dürfe die heimische Dreierkoalition auch "nicht tatenlos zusehen". Mit der anstehenden Industriestrategie müsse eine Trendwende geschafft werden.

Diese angekündigte Industriestrategie der schwarz-rot-pinken Bundesregierung, die wohl bei einer Klausur Mitte Jänner präsentiert werden soll, habe zu beweisen, dass man "den Ernst der Lage erkannt hat", führte Kloger beim Neujahrsempfang der Tiroler Industrie Montagabend in Hall weiters aus. Tirol und auch Österreich generell erlebe gegenwärtig jedenfalls eine Abwanderung, die vor allem damit zusammenhänge, dass "wir zu teuer geworden sind", konstatierte der Tiroler IV-Präsident.

Es gebe schlichtweg ein "strukturelles Kostenproblem", beispielsweise was die Lohnstückkosten betreffe. Diese seien in Österreich seit 2016 um 34,6 Prozent gestiegen, die Produktivität im selben Zeitraum habe allerdings nur um 5,1 Prozent zulegen können. Die hohen Standortkosten würden damit die "Margen der Betriebe" auffressen und nicht zuletzt dazu führen, dass "das Eigenkapital für Investitionen in neuen Anlagen fehlt", so Kloger.

Kloger sieht "Wettbewerbsverzerrung durch deutsche Milliarden"

Österreich müsse aktuell "massive Nachteile bei den Standortfaktoren" hinnehmen, zeigte sich Tirols IV-Präsident alarmiert. Das 29,5 Mrd. schwere Paket der deutschen Bundesregierung für die dortige Industrie dämpfe die Stromkosten und finanziere die Energiewende und den Ökostrom-Ausbau entscheidend mit. In Österreich hingegen zahlten diesen Ausbau "die Betriebe über die Stromrechnung". Das würde zu einer "massiven Wettbewerbsverzerrung" führen, kritisierte Kloger.

Man brauche zudem "moderne Rahmenbedingungen" und müsse sich den "hausgemachten Fesseln" der österreichischen Bürokratie entledigen und damit verbundene Hürden abbauen, forderte Kloger. Hierzulande leiste man sich mit 15 Milliarden jährlich nämlich "einen der teuersten Verwaltungsapparate Europas".

Schnelles Handeln sei umso wichtiger, da in Deutschland gerade eine "doppelte Investitionswelle" anrolle - einerseits durch das 100 Mrd. Sondervermögen für die Bundeswehr, andererseits durch den massiven Sanierungsbedarf bei der Deutschen Bahn und dem Ausbau der Stromnetze. Die heimische Industrie müsse hierbei die "geografische Nähe und die technologische Exzellenz" nutzen und sich als "verlässlicher Partner in europäischen Lieferketten positionieren", betonte er.

fmst/ede/fel