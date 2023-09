Tiroler Lebensmittelhandel fordert raschen Energiekostenzuschuss 2

Der Tiroler Lebensmittelhandel hat die Bundesregierung zu mehr Tempo beim angekündigten Energiekostenzuschuss 2 gemahnt. Seit November des Vorjahres seien Eckpunkte angekündigt, seitdem frage man sich, wann er komme, kritisierten Branchenvertreter der Tiroler Wirtschaftskammer am Freitag in einer Pressekonferenz: "Wir hängen in der Luft". Der Zuschuss müsse kommen, sonst "macht sich die Politik massiv unglaubwürdig". Für die Branche fehle die Planungssicherheit, hieß es.

Obwohl Betriebe in Energieeffizienz investieren würden, etwa durch Passivhaus- oder Holzhybridbauweise oder auch Photovoltaik-Anlagen, seien diese bereits beim Energiekostenzuschuss 1 benachteiligt worden, kritisierte Stefan Mair, Obmann des Landesgremiums des Tiroler Lebensmittelhandels. Weil die Steigerungen im Verbrauch nicht mehr so intensiv gewesen seien, sei man aus den Förderkritierien "herausgeflogen". Es sei ein "riesengroßes Problem", wenn man diejenigen, die "gut seien" zusätzlich "bestraft" und dann noch "in der Luft hängen lasse", kritisierte Mair.

Um die hohen Energiekosten vor allem der energieintensiven Betriebe abzufedern, hatte die Regierung Ende vergangenen Jahres den Energiekostenzuschuss 2 (EKZ 2) beschlossen. Allerdings spießt es sich an der Umsetzung der bis zu 150 Mio. Euro schweren Förderung. Die zuständigen Ministerien hatten zuletzt Mitte September erklärt, dass die Zeit knapp, aber die Gespräche am Laufen seien. Das Wirtschaftsministerium habe einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet. Wobei Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) auf die Zustimmung von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) setzen konnte.

Allerdings sprachen sich die Grünen - und damit auch die involvierte Umweltministerin Leonore Gewessler - dagegen aus: Man befürchtet eine Überförderung der Betriebe, die die Inflation weiter anheizen könnte, bestätigte das Umweltministerium. Ende September müsste die Richtlinie in Brüssel vorliegen, damit die Antragsfrist von Mitte Oktober bis Anfang November laufen könne, hieß es zuletzt zur APA aus Regierungskreisen. Und bis Jahresende müsste dann die Förderbank aws alle Anträge bearbeiten.

Neben den Energiepreisen seien indes Personal- bzw. Fachkräftemangel und die Teuerung allgemein eine Belastung für den Lebensmittelhandel, hieß es indes im Rahmen der Pressekonferenz der Wirtschaftskammer. Im ersten Halbjahr 2023 habe der Lebensmittelhandel zwar ein Umsatz-Plus von 5,9 Prozent verzeichnet, räumte Mair ein. Nach Berücksichtigung von Inflation und Preisbereinigung ergebe sich jedoch ein reales Konjunkturminus von 5,5 Prozent, rechnete Mair vor. Das Positive werde also durch die Teuerung, insbesondere die hohen Energiepreise, aufgefressen.

Die Eigen-Bilanz der Branchenvertreter fiel indes positiv aus. In den vergangenen Jahren habe man "Krisenfestigkeit" bewiesen. Das in den Jahren zuvor beobachtete Nahversorgersterben habe sich aktuell verflüchtigt. In den vergangenen drei Jahren seien ebensoviele Lebensmittelläden geschlossen wie neue aufgemacht worden, freute sich Mair. Die Befürchtung, dass "alle zusperren", habe sich nicht bewahrheitet.

Der Gastro-Großhandel hätte mit denselben Herausforderungen zu kämpfen wie der Lebensmittelhandel generell, analysierte Obmann-Stellvertreter Lorenz Wedl. Bei Konsumenten gebe es indes nach wie vor den Trend zu Bio und Regionalität, gleichzeitig würden die hohen Preise vieler Produkte zum Sparen zwingen. "Die Konsumenten gehen bewusster einkaufen, kaufen regional und bio, greifen aber eher zu Einstiegsprodukten", sagte Mair.

Die Fachgruppe Lebensmittelhandel der Wirtschaftskammer Tirol vertrete aktuell 1.450 Mitgliedsbetriebe mit rund 15.000 Beschäftigten. Die Unternehmen im Einzel- und Großhandel erbrächten in Tirol eine jährliche Wertschöpfung von rund 1,35 Mrd. Euro, hieß es von den Branchenvertretern.

bli/uns/sag

(APA)